Alpen-Adria-Uni ruft Demo wegen Budgetkürzung aus

Damit liege die Finanzierung deutlich unter dem tatsächlichen Bedarf, den die Unis auf Basis moderater Wirtschaftsprognosen mit rund 18 Milliarden Euro berechnet hatten, heißt es von der AAU. Für die Klagenfurter Uni würde das konkret ein Minus von bis zu 50 Millionen Euro bedeuten. Rund 20 Prozent der derzeit 1700 Arbeitsplätze wären gefährdet.