Das passiert, wenn Sie die Handynutzung reduzieren

Bewusster Umgang mit digitalen Routinen

Wie Pieh gegenüber dem Radiosender FM4 erklärte, zeigt sich ein klarer Zusammenhang: „Je mehr Screentime, desto schlechter die psychische Gesundheit. Die zwei Stunden scheinen eine Grenze zu sein, die wichtig ist, und die man gut mitnehmen kann.“ Zugleich gehe es nicht nur ums Reduzieren, sondern auch ums Zurückerobern: „Man gewinnt einfach diese Momente dazwischen. Phasen, in denen man keinen Stress hat, weil man sich nicht schon wieder von neuem Reiz zu Reiz dröhnt.“