Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess vertagt

Corona-Fördergelder: 800.000 Euro erschlichen?

Vorarlberg
17.04.2026 19:00
Die beiden Hoteliers müssen sich für das Beziehen von Fördergeldern vor Gericht verantworten.
Die beiden Hoteliers müssen sich für das Beziehen von Fördergeldern vor Gericht verantworten.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Der Prozess am Landesgericht Feldkirch (Vorarlberg) gegen zwei ehemalige Geschäftsführer eines Hotels im Montafon ist am Freitag vertagt worden – weil der Gutachter als befangen eingestuft wurde. 

0 Kommentare

Schwere Vorwürfe, hohe Summen – und eine überraschende Wende am Freitag im Verhandlungssaal des Landesgerichts Feldkirch. Zwei Hoteliers sollen sich mitten in der Pandemie satte 800.000 Euro an Corona-Förderungen erschlichen haben. So zumindest sieht es die Anklage. Im Zentrum steht die erste große Corona-Hilfe für den Tourismus: Bis zu 80 Prozent des Umsatzes wurden ersetzt, berechnet auf Basis des Novembers des Vorjahres. Laut Staatsanwalt Simon Mathis sollen die beiden Angeklagten hier massiv geschummelt haben. Das Formular sei falsch ausgefüllt worden, der angegebene Betrag zu hoch gewesen.

1,5 Millionen Euro Umsatz?
Die Verteidigung kontert empört und weist die Anschuldigungen scharf zurück: „Im Formular habe man gar keinen Betrag eingeben können.“ Ein Vorwurf, der die Darstellung der Anklage ins Wanken bringt. Brisant auch die Aussagen des Sachverständigen für Covid-Förderungen: Die Berechnung sei schlicht falsch gewesen. Während die beiden Hotels nur rund 400.000 Euro Jahresumsatz erzielt hätten, sei für den Monat November plötzlich ein Umsatz von 1,5 Millionen Euro angegeben worden.

Doch damit nicht genug: Die Staatsanwaltschaft weitet die Sache noch aus. Ein Teil der Fördergelder soll gezielt beiseitegeschafft worden sein – als Kredite an nahestehende Firmen und Personen, um das Geld vor Gläubigern zu schützen. Und das, obwohl der Fortbestand der Betriebe bereits „gefährdet gewesen sei“.

Die Verteidigung widerspricht entschieden: Die Insolvenzen seien „erst viel später“ eingetreten. Dann der Paukenschlag: Der Sachverständige selbst wird vom Gericht als befangen eingestuft – weil er bei der Finanzbehörde tätig ist. Konsequenz: Abzug des Gutachters, Vertagung des Prozesses. Für die Angeklagten bleibt die Lage ernst. Im Raum stehen Haftstrafen von bis zu zehn Jahren. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
17.04.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
6° / 18°
Symbol wolkig
Bludenz
6° / 21°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
7° / 21°
Symbol wolkig
Feldkirch
6° / 20°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Wegen US-Blockade
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
Am Freitag gab es wieder Zeichen von Buckelwal „Timmy“. Er könnte gestresst sein oder Schmerzen ...
Todeskampf, Stress?
Wal „Timmy“ bewegte sich neben Helfern stark
Am Freitag ist ein neuer Versuch angelaufen, um den gestrandeten Buckelwal „Timmy“ zu retten.
Initiator schläft kaum
Rettungsaktion für „Timmy“ ist „Horrorprogramm“
Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
281.832 mal gelesen
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
114.946 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
93.077 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
1015 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
883 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Wirtschaft
Kerosin knapp: Europas Lager „in 6 Wochen leer“
834 mal kommentiert
Befürchtet wird, dass die Maschinen bald am Boden bleiben müssen.
Mehr Vorarlberg
0:3 beim KSV
Viele Fehler führten zur nächsten Bregenzer Pleite
Prozess vertagt
Corona-Fördergelder: 800.000 Euro erschlichen?
Fehlende Konsequenzen?
Erneuter Zoff wegen Führerschein-Causa
Zusperren ist fix
Hallenbad im Krankenhaus Rankweil nicht gerettet
Unfall in Egg
Kettenreaktion mit vier Autos bei Kreisverkehr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf