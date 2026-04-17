Corona-Fördergelder: 800.000 Euro erschlichen?

Schwere Vorwürfe, hohe Summen – und eine überraschende Wende am Freitag im Verhandlungssaal des Landesgerichts Feldkirch. Zwei Hoteliers sollen sich mitten in der Pandemie satte 800.000 Euro an Corona-Förderungen erschlichen haben. So zumindest sieht es die Anklage. Im Zentrum steht die erste große Corona-Hilfe für den Tourismus: Bis zu 80 Prozent des Umsatzes wurden ersetzt, berechnet auf Basis des Novembers des Vorjahres. Laut Staatsanwalt Simon Mathis sollen die beiden Angeklagten hier massiv geschummelt haben. Das Formular sei falsch ausgefüllt worden, der angegebene Betrag zu hoch gewesen.