Eine geile Zeit beim Gauder Fest erleben

Vier Tage lang steht das Zillertal ganz im Zeichen von Tradition, Musik und gelebter Tiroler Lebensfreude. Vom 30. April bis 3. Mai verwandelt sich Zell am Ziller erneut in eine große Festbühne: Das Gauder Fest lockt mit Brauchtum, Tracht und ausgelassener Stimmung sicher wieder tausende Besucher an. Der Auftakt erfolgt am Donnerstag mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm im Festzelt, das von traditioneller Volksmusik bis zu modernen Partyhits reicht. Am Freitag rückt dann das Brauchtum in den Mittelpunkt – mit einer Tierausstellung, der Wahl zur „Miss Gauder“ sowie dem feierlichen Bieranstich, begleitet von der bekannten Gambrinus-Rede. Gefeiert wird anschließend natürlich bis spät in die Nacht.