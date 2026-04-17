Eine geile Zeit beim Gauder Fest erleben

Österreichs größtes Trachtenfest, das Gauder Fest in Zell am Ziller, vereint wieder gelebte Tradition mit ausgelassener Feststimmung – es wird gefeiert, gerangelt und musiziert. Die „Krone“ lädt Sie ein dabei zu sein und verlost Plätze beim Traditionsfest im Zillertal.
Vier Tage lang steht das Zillertal ganz im Zeichen von Tradition, Musik und gelebter Tiroler Lebensfreude. Vom 30. April bis 3. Mai verwandelt sich Zell am Ziller erneut in eine große Festbühne: Das Gauder Fest lockt mit Brauchtum, Tracht und ausgelassener Stimmung sicher wieder tausende Besucher an. Der Auftakt erfolgt am Donnerstag mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm im Festzelt, das von traditioneller Volksmusik bis zu modernen Partyhits reicht. Am Freitag rückt dann das Brauchtum in den Mittelpunkt – mit einer Tierausstellung, der Wahl zur „Miss Gauder“ sowie dem feierlichen Bieranstich, begleitet von der bekannten Gambrinus-Rede. Gefeiert wird anschließend natürlich bis spät in die Nacht.
Kraftlackl kämpfen um äußerst begehrten Titel
Am Samstag treffen sportlicher Ehrgeiz und Tradition aufeinander: Beim Ranggeln – das auch in diesem Jahr wieder von der „Krone“ präsentiert wird – kämpfen ordentliche Kraftlackl um den Titel „Gauder Hogmoar“. Währenddessen sorgen Trachtengruppen und Musik für lebendige Atmosphäre. Auch Familien kommen bei Marktständen und einem vielfältigen Rahmenprogramm auf ihre Kosten.
Farbenprächtiger Umzug als krönender Abschluss
Den Höhepunkt bildet schließlich der Sonntag: Beim großen Festumzug ziehen rund 3000 Mitwirkende in prächtigen Trachten durch den Ort und bieten ein mehr als eindrucksvolles Bild gelebter Tradition. Mit seiner jahrhundertelangen Geschichte ist das Gauder Fest weit mehr als nur eine Veranstaltung – es gilt als bedeutendes Kulturgut und spiegelt die Identität Tirols eindrucksvoll wider.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für den 30. April 4x2 Plätze beimGauder Fest inklusive Eintrittsbänder sowie Gutschein für Essen und Getränk. Einsendeschluss ist der 23. April um 09:00 Uhr. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus bis zum Teilnahmeschluss aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.