Wie Handynutzung der Eltern den Kindern schadet

Eine junge Mutter schaut in der Straßenbahn auf ihr Handy, während ihr Baby im Kinderwagen vergeblich ihren Blick sucht. Am Spielplatz sitzen Mama und Papa auf einer Bank und starren in ihre Smartphones, anstatt auf ihre Dreijährige zu achten, die von der Rutsche aus beifallheischend zu ihnen hinüberblickt. Oder im Restaurant, wo ein kleiner Bub im Hochstuhl seinem Papa gern ein zermatschtes, vor Ketchup triefendes Pommes abgeben würde, doch der junge Mann ist mit Scrollen beschäftigt. Alles Alltagsszenen, die inzwischen leider schon Normalität sind.