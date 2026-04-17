Unfall nach 14 Tequilas: Frau erhält 250.000 Euro

Frau gewinnt vor Gericht

Ein Gericht in Miami stellte sich jetzt klar auf die Seite der Passagierin. Es befand, dass die Reederei fahrlässig gehandelt habe, und sprach ihr umgerechnet 250.000 Euro zu – deutlich mehr als ursprünglich gefordert. Carnival weist die Vorwürfe zurück. Die Anwälte betonen, Sanders habe nicht betrunken gewirkt. Daher widerspreche man dem Urteil „höflich“ und prüfe jetzt Berufung.