Sie stürzte schwer
Unfall nach 14 Tequilas: Frau erhält 250.000 Euro
An Bord eines Kreuzfahrtschiffes bekam Diana Sanders eine große Menge an Alkohol serviert, bevor sie dann die Treppen hinabstürzte. Danach stellte sich vor Gericht folgende Frage: Wo hört die Eigenverantwortung auf?
Was als entspannter Urlaub begann, endete für Diana Sanders in einem Albtraum. Die 45-jährige Krankenschwester aus Kalifornien bekam im Jänner 2024 an Bord der „Carnival Radiance“ innerhalb von neun Stunden mindestens 14 Tequila-Shots serviert.
Kurz nachdem sie die Bar verlassen hatte, stürzte sie eine Treppe hinunter – mit dramatischen Folgen. Sanders erlitt eine Gehirnerschütterung sowie Rückenverletzungen. Besonders brisant: Ausgerechnet für den Zeitraum des Unfalls fehlt das Überwachungsvideo.
Frau gewinnt vor Gericht
Ein Gericht in Miami stellte sich jetzt klar auf die Seite der Passagierin. Es befand, dass die Reederei fahrlässig gehandelt habe, und sprach ihr umgerechnet 250.000 Euro zu – deutlich mehr als ursprünglich gefordert. Carnival weist die Vorwürfe zurück. Die Anwälte betonen, Sanders habe nicht betrunken gewirkt. Daher widerspreche man dem Urteil „höflich“ und prüfe jetzt Berufung.
Ende 2024 sorgte ein ähnlicher Vorfall auf einem Schiff von Royal Caribbean für Entsetzen. Ein 35-Jähriger soll dort 33 alkoholische Drinks konsumiert haben. Nach einem Handgemenge mit Crewmitgliedern kam der Mann ums Leben. Seine Verlobte reichte Klage gegen die Reederei ein, weil sie zu viel Alkohol ausgeschenkt habe. Ein Urteil in diesem Fall steht noch aus.
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