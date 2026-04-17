14-Jährige tot – Spur führt erneut in Drogenszene

Die Tragödie scheint kein Zufall zu sein. Bereits zuvor waren zwei Mädchen im Alter von 13 und 16 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 24 und 28 gestorben. Wie die „Tiroler Tageszeitung“ berichtet, gibt es klare Verbindungen zwischen den Opfern. Der ärztliche Leiter des Kompetenzzentrums Gewaltschutz, Klaus Kapelari, sagt dazu: „Alle drei Mädchen haben sich gekannt. Sie waren in der gleichen Clique.“