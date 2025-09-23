Warum der Raps von unseren Feldern verschwindet

Reisen in Zeiten der Sparsamkeit
„Krone“-Kommentar
Mehr als die Hälfe des bundesweiten Ertrags stammt aus Niederösterreich. Doch die Anbauflächen haben sich in den vergangenen Jahren eklatant verringert. Warum die leuchtend gelben Rapsfeld zunehmend aus unserer Landschaft verschwinden.
Immer seltener leuchtet das satte Gelb blühender Rapsfelder im Frühjahr im weiten Land. Zwar ist auch heuer der Anbau bereits erledigt, doch kann das nicht darüber hinwegtäuschen: Die Zukunft der Feldfrucht ist bedroht!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.