Forscher, Politiker? Nein, er wird jetzt Priester!

„Krone“: Sie haben Politikwissenschaften und Philosophie studiert. Priester wollten Sie ursprünglich also nicht werden?

Weber: Der Weg zum Priesteramt war für mich nicht von Kindheit an vorgezeichnet. Mein ursprünglicher Berufswunsch führte eher in Richtung Forschung oder internationale Arbeit – vielleicht bei einer Nicht-Regierungs-Organisation. Gesellschaftliche Entwicklungen und die Frage nach Wahrheit und Gerechtigkeit haben mich immer fasziniert – daher die Studienwahl.