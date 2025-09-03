Forscher, Politiker? Nein, er wird jetzt Priester!

Jungstar Tagger: „Mein Ziel ist die Spitze!“
Vor Ladies Open Vienna
Er ist der erste Tiroler seit sieben Jahren, der in der Diözese Innsbruck zum Priester geweiht wird. Der Jesuit Daniel Weber über einen Weg mit überraschenden Wendungen, seine Einstellung zum Pflichtzölibat und was Österreich von Frankreich unterscheidet.
„Krone“: Sie haben Politikwissenschaften und Philosophie studiert. Priester wollten Sie ursprünglich also nicht werden?
Weber: Der Weg zum Priesteramt war für mich nicht von Kindheit an vorgezeichnet. Mein ursprünglicher Berufswunsch führte eher in Richtung Forschung oder internationale Arbeit – vielleicht bei einer Nicht-Regierungs-Organisation. Gesellschaftliche Entwicklungen und die Frage nach Wahrheit und Gerechtigkeit haben mich immer fasziniert – daher die Studienwahl.
