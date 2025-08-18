Lamborghini mit Kehrtwende bei Elektrifizierung

„Bei den Supersportwagen wollen wir so lange wie möglich an den Verbrennern festhalten“, bekräftigt Lamborghini-Chef Stephan Winkelmann im Gespräch mit dem Magazin Auto Motor und Sport. „Bei den anderen müssen wir sehen. Es nützt jedoch nichts, eine Innovation zu bringen, die dann keiner haben will – es sei denn, der Gesetzgeber fordert sie. Und im Gegensatz zu großen Herstellern können wir nicht regionalspezifische Produkte entwickeln. Jeder Lamborghini muss für die gesamte Welt passen.“