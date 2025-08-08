Vorteilswelt
Behörde knallhart

Diese vier Zentimeter kosten Rentnerin 7000 Euro

Wien
08.08.2025 06:00
Nicht ganz vier Zentimeter ist die Schwelle hoch.
Nicht ganz vier Zentimeter ist die Schwelle hoch.

Eine Rentnerin aus Wien-Liesing baut ihr Bad für ihren schwer kranken Gatten barrierefrei um. Wegen einer Kleinigkeit will ihr die Behörde jedoch den Zuschuss streichen. Außer, sie macht etwas, das für sie kaum realisierbar ist. 

Vorschrift ist Vorschrift oder ist hier seitens des Amtsschimmels jedes Augenmaß verloren gegangen? Susanne R. (69) hat für ihren schwer kranken Gatten das Badezimmer behindertengerecht umgestaltet. Im Vorfeld hatte sie der MA 25 (Technische Stadterneuerung) ordnungsgemäß die Umbaupläne übermittelt, um einen Teil der Kosten ersetzt zu bekommen.

Wien
Mehr Wien
Behörde knallhart
Diese vier Zentimeter kosten Rentnerin 7000 Euro
Stöger nach Remis:
„Mit dem Ergebnis kann ich nicht gut leben“
Gegen Dundee United
„Nur“ 2:2! SK Rapid verspielt zweimalige Führung
Frust nach 3:4-Pleite
Fitz ärgert sich: „Wenn das so weitergeht, …“
Hinspiel-Niederlage
Sieben Tore – aber Austria zittert um den Aufstieg
