Diese vier Zentimeter kosten Rentnerin 7000 Euro

„Krone“-Stopplicht
Eine Rentnerin aus Wien-Liesing baut ihr Bad für ihren schwer kranken Gatten barrierefrei um. Wegen einer Kleinigkeit will ihr die Behörde jedoch den Zuschuss streichen. Außer, sie macht etwas, das für sie kaum realisierbar ist.
Vorschrift ist Vorschrift oder ist hier seitens des Amtsschimmels jedes Augenmaß verloren gegangen? Susanne R. (69) hat für ihren schwer kranken Gatten das Badezimmer behindertengerecht umgestaltet. Im Vorfeld hatte sie der MA 25 (Technische Stadterneuerung) ordnungsgemäß die Umbaupläne übermittelt, um einen Teil der Kosten ersetzt zu bekommen.
