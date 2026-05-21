Container vor dem Aus: Wohin mit all der Kleidung?

Nach Einschätzung des Secondhand-Anbieters würde das Verbot dazu führen, dass ein Großteil der rund vier Millionen Kilogramm Altkleidung aus öffentlichen Sammelstellen verbrannt oder im Restmüll landen wird. Die MA48 könne die Mengen an Kleidung nicht bewältigen, wie Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) es zuletzt empfohlen hatte. Zum Vergleich: Die MA48 sammelt derzeit rund 350.000 Kilogramm, etwa 650.000 Kilogramm entfallen demnach auf die 600 private Sammelstellen (anstelle der insgesamt 2280 heute), die auch weiterhin erhalten bleiben dürfen.