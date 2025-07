Obdachlose und Junkies stehen im Sommer im Fokus

„Es ist verstörend“, sagt eine Anrainerin aus der Kaiserstraße. Was sie meint, ist der Drogen-Brennpunkt rund um die Lazaristenkirche in Neubau. Unter einem Baugerüst haben sich in den vergangenen Monaten Drogensüchtige eingenistet, konsumieren Heroin im Freien und schlafen auf Gehsteigen.