Diese Frau kickte sich in die Geschichtsbücher

Eigentlich war es Zufall, dass Lisa-Marie Tritscher vor rund einem Jahr überhaupt zum American Football gekommen ist. Heute steht sie in den Geschichtsbüchern dieser Sportart. Als erste Frau erzielte sie in der Austrian Football League AFL, der höchsten Spielklasse der Männer, Punkte. Als Kickerin der Vienna Knights versenkte sie beim Heimsieg gegen die Tirol Raiders alle vier Extrapunkte.