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Spektakulärer Ausbruch

Vulkan Kilauea spukt 400 Meter hohe Lava-Fontänen

Ausland
24.04.2026 10:49
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Der Vulkan Kilauea auf Big Island, der „großen Insel“ von Hawaii, ist am Donnerstag erneut ausgebrochen und hat ein Naturschauspiel (siehe Video oben) geliefert – zum mittlerweile bereits 45. Mal seit Dezember 2024.

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Auch dieses Mal wird das spektakuläre Naturschauspiel von Kameras festgehalten. In einem Live-Stream des United States Geological Survey (kurz USGS, Anm.) ist zu sehen, wie Lava aus der Erde schießt – ein weiteres eindrucksvolles Kapitel in der anhaltenden Eruptionsserie des Kīlauea.

Naturschauspiel von Kameras festgehalten
Laut Angaben des USGS begann die Lava gegen 1.30 Uhr Ortszeit aus dem Vulkan zu strömen. Ein von der Behörde betriebener Livestream zeigte mehr als 18 Stunden später leuchtend orangefarbene Lava-Fontänen, die bis zu 400 Meter in die Höhe schossen.

Lava-Fontänen schossen bis zu 400 Meter in die Höhe.
Lava-Fontänen schossen bis zu 400 Meter in die Höhe.(Bild: kameraOne (Screenshot))

Laut Angaben der örtlichen Behörden beschränken sich die Eruptionen zur Zeit nur auf den sogenannten Halemaumau-Krater und stellen vorerst keine Gefahr für Gebäude oder Menschen dar. 

Das USGS gab eine Vulkanwarnung und eine orangefarbene Flugwarnung heraus, was auf begrenzte Gefahren und geringe bis keine Ascheemissionen hindeutet. Der Nationale Wetterdienst der USA veröffentlichte über Nacht zudem eine Aschefallwarnung für Gemeinden in Windrichtung.

Warnung vor vulkanischem Smog
Die Behörden warnten zudem, dass vulkanische Gase Atemwegsprobleme verursachen können, wenn sie sich in der Luft ausbreiten und einen als „Vog“  – einen vulkanisch verursachten Smog – erzeugen. Sie fügten hinzu, dass Asche, Bimsstein und glasartiges Material, sogenannte Tephra, weit vom Vulkan entfernt niedergehen könnten.

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Der Kīlauea liegt im Hawaiʻi Volcanoes National Park und zählt dem National Park Service zufolge zu den aktivsten Vulkanen der Welt. Er ist zugleich der aktivste Vulkan auf Hawaiʻi Island. Entstanden ist der Vulkan vor rund 280.000 Jahren, über den Meeresspiegel wuchs er vor etwa 100.000 Jahren hinaus.

Regelmäßige Ausbrüche seit den 1950er-Jahren
Der Vulkan ist ein sehr beliebtes Touristenziel. Seit den 1950er-Jahren bricht er regelmäßig aus. Im Jahr 2014 musste Big Island den Ausnahmezustand ausrufen, weil die Lava aus dem Kilauea die gesamte Stadt Pahoa an der Ostspitze der Insel bedrohte.

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