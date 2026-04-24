Vulkan Kilauea spukt 400 Meter hohe Lava-Fontänen

Der Kīlauea liegt im Hawaiʻi Volcanoes National Park und zählt dem National Park Service zufolge zu den aktivsten Vulkanen der Welt. Er ist zugleich der aktivste Vulkan auf Hawaiʻi Island. Entstanden ist der Vulkan vor rund 280.000 Jahren, über den Meeresspiegel wuchs er vor etwa 100.000 Jahren hinaus.