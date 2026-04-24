Taschen spenden, kranken Kindern helfen

Kiwanis Wien Belvedere lädt zur 4. Taschenbörse für den guten Zweck. Noch bis Juni können gut erhaltene Taschen in ganz Wien abgegeben werden, im August erfolgt schließlich der Verkauf.
Wer kennt das nicht? Im Vorzimmer und Kasten stapeln sich nicht nur die Kleidungsstücke, sondern auch zahlreiche Taschen, die ein einsames Dasein fristen, weil sie schon seit Ewigkeiten nicht mehr ausgeführt wurden. Geschmäcker und Trends verändern sich schließlich.
Kindern helfen
Wer ihnen zu einem neuen Leben verhelfen und dabei noch Gutes tun möchte, hat ab sofort bis Juni die Möglichkeit, sie im Rahmen der 4. Charity Taschenbörse „Taschen helfen Kindern“ von Kiwanis Wien Belvedere, zu spenden.
Das ist an verschiedenen Standorten in ganz Wien möglich, etwa:
Verkauf im August
Am 27. bis 29. August werden die Taschen in der Galerie Lukas Feichtner (1., Seilerstätte 19) zugunsten des Kinderhospizes Lichtblickhof verkauft.
„Im Vorjahr wurden rund 1000 Taschen gespendet, dadurch kam ein Erlös von rund 8000 Euro zusammen“, freut sich Gabriele Neumayr-Stof von Kiwanis.
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