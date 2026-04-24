Taschen spenden, kranken Kindern helfen

Verkauf im August

Am 27. bis 29. August werden die Taschen in der Galerie Lukas Feichtner (1., Seilerstätte 19) zugunsten des Kinderhospizes Lichtblickhof verkauft.

„Im Vorjahr wurden rund 1000 Taschen gespendet, dadurch kam ein Erlös von rund 8000 Euro zusammen“, freut sich Gabriele Neumayr-Stof von Kiwanis.