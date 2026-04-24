US-Militär entert erneut Tanker mit iranischem Öl

Trump-Befehl: „Auf jedes Boot schießen“

Das US-Militär gibt an, Schiffe zu blockieren, die aus iranischen Häfen kommen oder diese als Ziel haben. US-Präsident Donald Trump will Teheran damit von wichtigen Einnahmequellen abschneiden. Am Donnerstagmorgen teilte der Präsident auf Truth Social mit, er habe den Befehl gegeben, „auf jedes Boot zu schießen und es zu töten“, das beim Verlegen von Minen in der Meerenge erwischt werde.