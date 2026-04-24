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Sanktioniertes Schiff

US-Militär entert erneut Tanker mit iranischem Öl

Außenpolitik
24.04.2026 11:36
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Kurz nach einem iranischen Angriff auf drei Frachtschiffe hat das US-Militär am Donnerstag einen Öltanker aufgebracht. Wie das Pentagon bekannt gab, sei das sanktionierte und staatenlose Schiff „M/T Majestic X“ im Indischen Ozean gestoppt worden (siehe Video oben).

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US-Einsatzkräfte seien an Bord des Frachters gegangen, der Öl aus dem Iran transportiert habe. Die Maßnahme sei im Zuständigkeitsbereich des Indopazifischen Kommandos der US-Streitkräfte (USINDOPACOM) erfolgt, gab das US-Verteidigungsministerium auf X (vormals Twitter) bekannt.

Frachter war auf dem Weg nach China
Nach Angaben des Schiffsverkehr-Portals Vesselfinder befand sich der Frachter „M/T Majestic X“ zuletzt vor der südlichen Küste von Sri Lanka, rund 32 nautische Meilen (umgerechnet rund 59 Kilometer; Anm.) von der Stadt Hambantota entfernt. Seinen Angaben zufolge war das Schiff auf Kurs in Richtung der Stadt Zhoushan in China.

US-Einsatzkräfte seilten sich von Hubschraubern ab und gingen an Bord des Frachters.
US-Einsatzkräfte seilten sich von Hubschraubern ab und gingen an Bord des Frachters.(Bild: kameraOne (Screenshot))

Trump-Befehl: „Auf jedes Boot schießen“
Das US-Militär gibt an, Schiffe zu blockieren, die aus iranischen Häfen kommen oder diese als Ziel haben. US-Präsident Donald Trump will Teheran damit von wichtigen Einnahmequellen abschneiden. Am Donnerstagmorgen teilte der Präsident auf Truth Social mit, er habe den Befehl gegeben, „auf jedes Boot zu schießen und es zu töten“, das beim Verlegen von Minen in der Meerenge erwischt werde.

Trump fügte hinzu, dass es „keinerlei Zögern“ bei einer US-Reaktion geben dürfe. „Unsere Minenräumer säubern die Meerenge gerade jetzt“, schrieb er und deutete an, die Operationen würden auf das von ihm als „dreifach hochgefahrenes Niveau“ bezeichnete Tempo beschleunigt.

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Revolutionsgarden griffen Containerschiff an
Am Mittwoch war in der Straße von Hormus ein Containerschiff von den iranischen Revolutionsgarden (IRGC) beschossen und dabei schwer beschädigt worden. Das teilte die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) mit. Wenig später meldete sie erneut einen Vorfall. Irans Streitkräfte reklamierten schließlich sogar drei Angriffe auf Frachtschiffe für sich.

Rund 30 Länder bereiten sich derzeit auf einen möglichen Militäreinsatz zur Sicherung der Straße von Hormus nach Ende der Kampfhandlungen vor. London und Paris wollen einen neutralen Marineeinsatz organisieren, der sich klar von den Kriegsparteien abgrenzt, um Handelsschiffe zu begleiten und zu sichern.

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