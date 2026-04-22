Irans Revolutionsgarden beschießen Tanker

Seefahrtsbehörde appelliert: „Jede verdächtige Aktivität melden“

Wenig später meldete die UKMTO einen weiteren Vorfall. Ein auslaufender Frachter wurde nach Angaben des Kapitäns acht Seemeilen westlich des Iran beschossen und liegt demnach gestoppt im Wasser. Die Besatzung sei in Sicherheit, Berichte über Schäden liegen demnach nicht vor. Die Behörde sei sich der erhöhten Aktivität im Gebiet der Straße von Hormuz bewusst und fordere Schiffe auf, jede verdächtige Aktivität zu melden, hieß es (siehe X-Posting oben).