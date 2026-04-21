Prozess zu Tod von Familie in Istanbul begonnen

Wiederkehrendes Problem in der Türkei

Laut einem rechtsmedizinischen Gutachten wurde im Hotelzimmer der Familie das toxische Gas Phosphin entdeckt. Dieses kann bei Menschen unter anderem zu Leber- und Nierenfunktionsstörungen führen und beim Einatmen lebensbedrohlich sein. Wie die Schädlingsfirma an die Chemikalien gelangte, ist unklar. Nach Aussagen des Mitarbeiters wurden diese immer wieder eingesetzt. Er habe allerdings nicht gewusst, dass sie giftig seien. Der unerlaubte Einsatz von Chemikalien, fehlende Kontrollen in der Branche und mangelnde Ausbildung der Arbeitskräfte sind ein wiederkehrendes Problem in der Türkei. Auch andernorts gab es deshalb schwere Erkrankungen und Todesfälle.