ESC-Wahnsinn: Das ist die eigenartigste Unterkunft

Restaurant mit über 300 Sitzplätzen

Das Angebot fällt selbst für ESC-Verhältnisse aus dem Rahmen::

Rund 18.000 Quadratmeter Fläche, 60 Schlafzimmer, satte 190 Betten und gleich 80 Badezimmer. Dazu ein eigenes Restaurant mit über 300 Sitzplätzen und mehr als 250 Gratis-Parkplätze in der Tiefgarage. Die Botschaft ist klar: „Ganz Wien ist ausgebucht – also machen wir Platz!“