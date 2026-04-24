ESC-Wahnsinn: Das ist die eigenartigste Unterkunft

Wien steht Kopf! Rund um den Eurovision Song Contest 2026 ist die Stadt restlos ausgebucht. Doch ein heimischer Möbelriese sorgt jetzt für die wohl verrückteste - und kostspieligste - Unterkunft des Jahres.
Das Einrichtungshaus XXXLutz macht kurzerhand sein Möbelhaus in Wien-Fünfhaus zur XXL-Unterkunft. Direkt neben der Wiener Stadthalle gelegen, wird die Filiale für eine Woche zur wohl „geilsten Location Wiens“, wie Marketing-Leiter Thomas Saliger in einem Instagram-Video verspricht.
Restaurant mit über 300 Sitzplätzen
Das Angebot fällt selbst für ESC-Verhältnisse aus dem Rahmen::
Rund 18.000 Quadratmeter Fläche, 60 Schlafzimmer, satte 190 Betten und gleich 80 Badezimmer. Dazu ein eigenes Restaurant mit über 300 Sitzplätzen und mehr als 250 Gratis-Parkplätze in der Tiefgarage. Die Botschaft ist klar: „Ganz Wien ist ausgebucht – also machen wir Platz!“
Vom 11. bis 17. Mai 2026 kann das komplette Möbelhaus gemietet werden – allerdings nur nachts, täglich von 19 bis 8 Uhr. Der Preis für dieses außergewöhnliche Erlebnis: stolze 450.000 Euro.
Platz für 190 Personen
Dafür bekommt man aber auch alles: „Das alles kann eine Woche lang dir gehören“, so Saliger. Seine Einladung: „Schnapp dir deine 190 besten Freunde und zieh ein!“
Auch auf Instagram sorgt die Aktion bereits für Aufsehen. Dort wirbt das Unternehmen augenzwinkernd mit der ungewöhnlichen Idee, das Möbelhaus einfach zum Airbnb umzubauen – inklusive Restaurant, Parkgarage und genug Platz für eine ganze Party-Crowd.
Eines ist sicher: Wenn schon kein Hotelzimmer mehr frei ist, dann eben gleich ein ganzes Möbelhaus. Wien hat zum ESC definitiv die schrägste Unterkunft Europas.
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