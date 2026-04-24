Seltener Mehrfach-Tornado wütete über Oklahoma

Besonders betroffen war auch die Stadt Enid im Norden Oklahomas. Dort wurden mehrere Menschen verletzt. Die Rettungsarbeiten dauern noch an, wie US-Medien am Freitag berichteten. In den vom Wirbelsturm betroffenen Teilen der Stadt gingen Einsatzkräfte von Haus zu Haus, um Menschen zu suchen. Einige konnten bereits gerettet werden, wie es hieß.