Wirbelsturm-Monster
Seltener Mehrfach-Tornado wütete über Oklahoma
Der Norden des Bundesstaates Oklahoma ist am Donnerstag von heftigen Stürmen heimgesucht worden. Nahe der Kleinstadt Braman bildete sich ein seltener Multivortex-Tornado mit mehreren Wirbeln. Nachrichtencrews und sogenannte „Storm Chaser“ (Sturmjäger, Anm.) filmten das Naturschauspiel (siehe Video oben).
Besonders betroffen war auch die Stadt Enid im Norden Oklahomas. Dort wurden mehrere Menschen verletzt. Die Rettungsarbeiten dauern noch an, wie US-Medien am Freitag berichteten. In den vom Wirbelsturm betroffenen Teilen der Stadt gingen Einsatzkräfte von Haus zu Haus, um Menschen zu suchen. Einige konnten bereits gerettet werden, wie es hieß.
Was ist ein Storm Chaser?
Als Storm Chaser werden Menschen bezeichnet, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Wirbelstürme und Unwetter auszumachen, zu beobachten, zu verfolgen und mit Mitteln der Fotografie und des Films zu dokumentieren.
Auch Luftwaffenstützpunkt betroffen
Der Tornado hatte am späten Donnerstag (Ortszeit) auch die Vance Air Force Base, einen Stützpunkt der US-Luftwaffe, erfasst. Wie groß der Schaden dort sei, werde noch geprüft, teilte die 50.000-Einwohner-Stadt Enid auf Facebook mit. Mindestens zehn Menschen seien örtlichen Medienberichten zufolge leicht verletzt worden, Berichte über Todesopfer gab es zunächst nicht.
In Videos von Storm Chasern ist ein riesiger, schwarzgrauer Tornado-Trichter zu sehen. „Bitte schließen Sie sich mir an und nehmen Sie die Gemeinde Enid, die heute Abend schwer von einem Tornado getroffen wurde, in Ihre Gebete auf“, schrieb der Gouverneur von Oklahoma, Kevin Stitt, auf X.
Wirbelsturm deckte Gebäude ab
Die Tornados rissen Dächer von Gebäuden und knickten Strommasten. Das genaue Ausmaß des Schadens werde wohl erst zu Tagesanbruch am Freitag sichtbar werden, hieß es am Donnerstagabend seitens der Behörden vor Ort.
Warnung vor weiteren Unwettern
Der Wetterdienst, der National Weather Service (NWS), warnte vor weiteren möglichen Unwettern in einem Gebiet von Texas im Süden bis zu den Großen Seen im Nordosten der USA. Vereinzelt könnten auch weitere Tornados entstehen, hieß es.
Bundesstaat liegt in „Tornado Alley“
Oklahoma liegt in der sogenannten „Tornado Alley“ (Tornado-Gasse, Anm.), einer mehrere Bundesstaaten umfassende, nicht scharf eingegrenzten Zone im Herzen der USA, in der häufig Wirbelwinde entstehen – vor allem solche mit ganz besonders großem Zerstörungspotenzial.
In der „Tornado Alley“ liegen neben Oklahoma u.a. die Bundesstaaten Kansas und Missouri. Tornados gibt es in den USA aber auch außerhalb des Gebiets, etwa in Florida.
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