Europa darf Anschluss bei KI nicht verlieren

Effekte durch KI seien bereits in Bereichen wie dem US-Technologiesektor zu erkennen, wo die Produktivität steige, während die Beschäftigung sinke, sagte Lagarde am Dienstag auf einer Konferenz in Frankfurt. Zwar stecke man immer noch in der ersten Phase der Entwicklung und die Schätzungen zu den Auswirkungen auf die Produktivität variierten erheblich. „Aber auch am unteren Ende würden sie ein ,Gamechanger‘ sein für Europa“, sagte Lagarde.