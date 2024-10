Peugeot E-408: Stärker und weiter als die Brüder

Angeboten wird die Elektro-Variante des Fünftürers in den zwei Ausstattungsvarianten „Allure“ und „GT“. Bereits in der Basis sind 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Wärmepumpe und Zweizonen-Klimaautomatik an Bord. In der höheren Linie kommen Matrix-LED-Licht, ein 3D-Instrumenten-Display sowie Ambientebeleuchtung hinzu.