Handel verspricht, dass Entlastung bei uns ankommt

An sich klar, doch in der Praxis wird es viele skurrile Fälle geben. Beispiel: Ein Bäcker verkauft eine Semmel und eine Packung Butter. Für beide gilt der begünstigte Steuersatz von 4,9 Prozent. Außer, der Kunde lässt sich Gebäck, Butter und vielleicht Milch an den Imbisstisch beim Bäcker servieren, dann sind es wieder zehn Prozent.