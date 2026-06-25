Herzogs WM-„Wunschtraum“: Hammer-Duell für ÖFB-Elf

Fixiert das ÖFB-Team im direkten Duell mit Algerien den zweiten Platz in Gruppe J und gewinnt Spanien die Gruppe H, dann trifft die Truppe von Ralf Rangnick im WM-Sechzehntelfinale auf die Iberer. Für viele heimische Fans ein Albtraum-Los – Legende Andreas Herzog ist da jedoch anderer Meinung.
Zur Erinnerung: Österreich ging am 27.3.1999 in der EM-Qualifikation in Spanien mit 0:9 unter. Bereits zur Pause war es 5:0 für das Heimteam gestanden. „Wir haben 1999 einen Kegelabend gehabt“, hadert ORF-Experte Andreas Herzog nach wie vor mit der damaligen Leistung des rot-weiß-roten Nationalteams.
Der „Krone“-Kolumnist wünscht sich daher bei der WM ein Wiedersehen mit den Spaniern. Falls das ÖFB-Team aufsteigt, wartet in der ersten K.-o.-Runde in jedem Fall ein Gruppensieger – das steht bereits fest. Aktuell wäre das Spanien, das nach einem 0:0 gegen Kap Verde und einem 4:0 gegen Saudi-Arabien die Gruppe H anführt.
„Ich würde die Jungs gerne bitten, dass sie die Spanier raushauen“, sagt Herzog mit einem Augenzwinkern. „Dann wäre das 0:9 ein bissl ausgemerzt!“
„Ein kleiner Wunschtraum von mir“
Das damalige Debakel sei „richtig bitter und peinlich“ gewesen. „Darum wäre es schön, die Spanier von der WM heimzuschicken“, schmunzelt Herzog. „Das wäre ein kleiner Wunschtraum von mir, auch wenn es sehr schwer wird!“
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