Herzogs WM-„Wunschtraum“: Hammer-Duell für ÖFB-Elf

Der „Krone“-Kolumnist wünscht sich daher bei der WM ein Wiedersehen mit den Spaniern. Falls das ÖFB-Team aufsteigt, wartet in der ersten K.-o.-Runde in jedem Fall ein Gruppensieger – das steht bereits fest. Aktuell wäre das Spanien, das nach einem 0:0 gegen Kap Verde und einem 4:0 gegen Saudi-Arabien die Gruppe H anführt.