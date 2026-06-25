Schande von Gijon: „Bin gelaufen wie ein Trottel!“

Für den „Hurrikan“ aus dem steirischen St. Michael, der sieben Jahre lang in Italiens Serie A für Furore gesorgt hatte (zu einer Zeit als nur drei Legionäre pro Team erlaubt waren), ist die WM in Spanien großartig losgegangen: Mit seinem Goldtor gegen Chile hat der Cesena-Legionär das Turnier wunschgemäß eröffnet, auch beim 2:0 gegen Algerien hat er getroffen und Österreich eine perfekte Ausgangsbasis für den Aufstieg beschert.