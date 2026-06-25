Schweiz-Youngster auf Spuren von Mbappe und Müller

Tritt in große Fußstapfen

Zuletzt wurde Manzambi auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Wer am Ende dann wirklich ernsthaftes Interesse zeigt und bei den Freiburgern vorstellig wird, muss sich nach Ende der WM erst zeigen. Sicher ist jetzt schon, dass der Schweizer in große Fußstapfen getreten ist.