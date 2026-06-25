Schweiz-Youngster auf Spuren von Mbappe und Müller

Dieser Schweizer spielt sich gerade auf die Zettel vieler Topklubs! Johan Manzambi war auch im abschließenden Gruppenspiel der Eidgenossen gegen Kanada (2:1) als Torschütze und Vorlagengeber erfolgreich. Er tritt damit in die Fußstapfen zweiter Topstars.
Manzambi ist weiter in bestechender Form! Der junge Schweizer in Diensten des SC Freiburg mausert sich zum heimlichen Shootingstar dieser WM. Wenngleich die Eidgenossen bisher nicht immer spielerisch überzeugen konnten, hat sich der 20-Jährige auf die Wunschliste mehrerer Klubs gespielt.
Tritt in große Fußstapfen
Zuletzt wurde Manzambi auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Wer am Ende dann wirklich ernsthaftes Interesse zeigt und bei den Freiburgern vorstellig wird, muss sich nach Ende der WM erst zeigen. Sicher ist jetzt schon, dass der Schweizer in große Fußstapfen getreten ist.
Mit drei Toren und einem Assist nach drei Spielen gesellt er sich zu einem elitären Kreis. Denn der Youngster ist erst der dritte U21-Spieler in diesem Jahrhundert, dem vier oder mehr Tore bei einer WM-Endrunde gelungen sind. Zuvor konnten nur Frankreich-Star Kylian Mbappe (2018 vier Scorerpunkte) und Ex-DFB-Kicker Thomas Müller (2010 gleich acht Scorerpunkte) dasselbe Kunststück vollbringen.
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