Polizisten retteten Schafe vor dem Verdursten

„Vorbildlich gehandelt“

Schließlich gelang es, die Tiere möglichst stressfrei ins Tierheim Krems zu bringen. Dort konnten sich die Schafe, die in der Vergangenheit auch häufiger ausgebüxt sein sollen, zunächst auf einer schattigen Wiese erholen. Noch am selben Tag wurden sie an eine Pflegestelle weitervermittelt. „Wir möchten uns vor allem bei den Polizisten bedanken. Sie hätten sie schließlich nicht versorgen müssen und haben vorbildlich gehandelt“, lobt man im Tierheim die Uniformierten.