Mysteriöser Leichenfund: Ermittlungen abgebrochen

Denn so lange ist es her, dass ein Jäger den Toten und auch sein Fahrrad in der Nähe einer Wildtierfütterung im Bretsteingraben fand. Er wollte nicht, dass das Wild beunruhigt wird, und hat deshalb nichts gesagt. Gemeldet hat er den Fund dann erst im Mai des Vorjahres im Zusammenhang mit einer offenbar anstehenden Hofübergabe.