Streit mit Vermieter: Frau zückte offenbar Messer

Ein Küchenmesser, ein offenbar verletzter Vermieter und eine sichtlich mitgenommene Angeklagte: Ein Vorfall Mitte April in einer Gemeinde unweit von Innsbruck endete nun vor Gericht und sorgte für emotionale Momente.
Wilde Szenen dürften sich Mitte April vor einem Wohnhaus in einer Gemeinde unweit von Innsbruck abgespielt haben. Mit einem Küchenmesser in der Hand soll eine 70-Jährige auf ihren Vermieter losgegangen sein, ihn mit dem Tode bedroht und sogar eine blutende Verletzung zugefügt haben.
„Festnahme war eine Demütigung“
Mit gezogenen Waffen stürmten Polizisten schließlich in die Wohnung der Seniorin und nahmen sie fest. „Es war eine Demütigung, wie ich verhaftet wurde“, erklärte die Angeklagte nun aufgebracht in Innsbruck vor Gericht.
Was zum Streit mit dem Vermieter führte und was tatsächlich vorfiel, konnte aber auch der Prozess nicht klären. Der Verteidiger brachte seine Mandantin aber dazu, Verantwortung zu übernehmen. Mit einer Geldbuße von 500 Euro kam die Frau noch einmal ohne Verurteilung davon.
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