Peugeot 408: Was kann der Überraschungs-Franzose?

Function Follows Form

Vorne ist man geradezu umfangen vom Armaturenbrett, das direkt in die Türverkleidungen übergeht. Nicht wirklich wohnlich, eher stylisch. Das dürfte auch grundsätzlich die Maxime gewesen sein - auch was die Bedienung betrifft. Das 10-Zoll-Tachodisplay hat einen 3D-Effekt, ist aber eine Spur zu verspielt. Und der gleich große zentrale Touchscreen ist etwas unübersichtlich geraten. Cool sind die sogenannten i-Toggles, also die darunter liegenden, großen Touchflächen, die man - einer Erweiterung des Touchscreens gleich - mit Funktionen belegen kann. Ja, nett, aber genauso unnötig wie das i-Cockpit mit der über dem Lenkrad liegenden Tachoeinheit. Man kommt klar damit, aber klassisch ist angenehmer. Bedeutet für i-Toggles & Co: Bitte bringt Tasten und eine dezidierte Klimaregulierung zurück! Ein richtiger Lautstärkeregler ist aber vorhanden. Gut so.