Einheimische müssen wegen Parktouristen zahlen

Das sorgt(e) für Aufregung! Im Gemeindegebiet des beliebten Tourismusorts Strobl am Wolfgangsee (Salzburg) muss seit dem 1. Juni für das Parken bezahlt werden. So sollen Abstellflächen für Strobler und Tagestouristen, die auch im Ort bleiben, geschützt werden. Erst eine günstige Jahreskarte für Einheimische konnte die Wogen glätten.
Als eine der wenigen touristischen Gemeinden haben Einheimische und Touristen im Zentrum von Strobl kostenlos parken können. Das hat sich mit dem 1. Juni geändert. „Wir wollen damit den Parktourismus lenken“, sagt Bürgermeister Harald Humer (SPÖ) und fügt hinzu: „Es haben oft Tagestouristen den Ort als Ausgangspunkt für Radtouren verwendet.“ Das können sie immer noch machen. Aber für ein 24-Stunden-Ticket müssen jetzt acht Euro bezahlt werden.
Bereits in den ersten Wochen stellt Humer eine Verbesserung der Situation fest. „Das System funktioniert gut. Wir wollten ja Parkplätze für die Strobler und für Touristen, die auch im Ort bleiben“, zeigt sich der Ortschef zufrieden – auch mit der Resonanz der Bevölkerung.
Denn in den ersten zwei Wochen wurden bereits rund 800 Jahreskarten verkauft. „Es war wichtig, dass diese nur 40 Euro pro Jahr kostet. Damit kann man leben.“ Die Überwachung der Parkflächen erfolgt durch einen privaten Sicherheitsdienst.
Es gibt ein gutes Echo aus der Bevölkerung zur Parkraumbewirtschaftung. Normalerweise wird man bei so etwas eh gleich geschimpft.
Bürgermeister Harald Humer
Bild: Gemeinde Strobl
Neben den Jahreskarten gibt es im Ort Automaten und auch Handyparken mit Kennzeicheneingabe ist möglich. Mehr als die Hälfte der Autofahrer bezahlen ihre Gebühren auch mittlerweile per Karte.
Noch ist das Strobler Parksystem nicht ganz ausgereift. „Anfang des kommenden Jahres wird es eine Evaluierung geben“, so Humer. Derweil gibt es in der Wolfgangseegemeinde nur eine Parkzone, für die alle Regeln und Gebühren gleich sind. Prinzipiell gilt in dieser Zone eine Gebührenpflicht von 7 Uhr morgens bis 19 Uhr am Abend.
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