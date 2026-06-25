Einheimische müssen wegen Parktouristen zahlen

Als eine der wenigen touristischen Gemeinden haben Einheimische und Touristen im Zentrum von Strobl kostenlos parken können. Das hat sich mit dem 1. Juni geändert. „Wir wollen damit den Parktourismus lenken“, sagt Bürgermeister Harald Humer (SPÖ) und fügt hinzu: „Es haben oft Tagestouristen den Ort als Ausgangspunkt für Radtouren verwendet.“ Das können sie immer noch machen. Aber für ein 24-Stunden-Ticket müssen jetzt acht Euro bezahlt werden.