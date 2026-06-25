Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beliebter Tourismusort

Einheimische müssen wegen Parktouristen zahlen

Salzburg
25.06.2026 05:50
Im idyllischen Strobl am Wolfgangsee muss mittlerweile fürs Parken bezahlt werden.
Im idyllischen Strobl am Wolfgangsee muss mittlerweile fürs Parken bezahlt werden.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Das sorgt(e) für Aufregung! Im Gemeindegebiet des beliebten Tourismusorts Strobl am Wolfgangsee (Salzburg) muss seit dem 1. Juni für das Parken bezahlt werden. So sollen Abstellflächen für Strobler und Tagestouristen, die auch im Ort bleiben, geschützt werden. Erst eine günstige Jahreskarte für Einheimische konnte die Wogen glätten.

0 Kommentare

Als eine der wenigen touristischen Gemeinden haben Einheimische und Touristen im Zentrum von Strobl kostenlos parken können. Das hat sich mit dem 1. Juni geändert. „Wir wollen damit den Parktourismus lenken“, sagt Bürgermeister Harald Humer (SPÖ) und fügt hinzu: „Es haben oft Tagestouristen den Ort als Ausgangspunkt für Radtouren verwendet.“ Das können sie immer noch machen. Aber für ein 24-Stunden-Ticket müssen jetzt acht Euro bezahlt werden.

Bereits in den ersten Wochen stellt Humer eine Verbesserung der Situation fest. „Das System funktioniert gut. Wir wollten ja Parkplätze für die Strobler und für Touristen, die auch im Ort bleiben“, zeigt sich der Ortschef zufrieden – auch mit der Resonanz der Bevölkerung.

Denn in den ersten zwei Wochen wurden bereits rund 800 Jahreskarten verkauft. „Es war wichtig, dass diese nur 40 Euro pro Jahr kostet. Damit kann man leben.“ Die Überwachung der Parkflächen erfolgt durch einen privaten Sicherheitsdienst.

Zitat Icon

Es gibt ein gutes Echo aus der Bevölkerung zur Parkraumbewirtschaftung. Normalerweise wird man bei so etwas eh gleich geschimpft. 

Bürgermeister Harald Humer

Bild: Gemeinde Strobl

Neben den Jahreskarten gibt es im Ort Automaten und auch Handyparken mit Kennzeicheneingabe ist möglich. Mehr als die Hälfte der Autofahrer bezahlen ihre Gebühren auch mittlerweile per Karte.

Lesen Sie auch:
Klaus Strasser vor seinem vollkommen autarken Eigenheim in St. Gilgen
Pionier-Projekt
Komplett autarkes Haus: „Könnte Strom verschenken“
23.06.2026
6000 Euro-Millionäre
Nach Fusion: Sparkasse buhlt um Vermögende
23.06.2026
Krone Plus Logo
Käufer-Suche läuft
Wer schnappt sich die Edel-Villa nach Porsche?
24.06.2026

Noch ist das Strobler Parksystem nicht ganz ausgereift. „Anfang des kommenden Jahres wird es eine Evaluierung geben“, so Humer. Derweil gibt es in der Wolfgangseegemeinde nur eine Parkzone, für die alle Regeln und Gebühren gleich sind. Prinzipiell gilt in dieser Zone eine Gebührenpflicht von 7 Uhr morgens bis 19 Uhr am Abend.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
25.06.2026 05:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Badeunfälle nehmen zu
Wasserrettung: „Kälteschock wird oft unterschätzt“
Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst UBIMET im krone.tv-Interview.
Rekordwerte erwartet
„Erleben jetzt längste Hitzewelle seit Messbeginn“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
199.795 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
120.072 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
116.459 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Kolumnen
Wenn Kanzler-Elf auf Reisen geht, dann kostet das
1226 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1155 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1144 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf