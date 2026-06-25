Wenn die Schuhsohlen am Asphalt zu glühen beginnen

Temperaturen bis zu 40 Grad haben Meteorologen für die kommenden Tage angekündigt. Da flieht jeder gerne in den Schatten. Allerdings: Vor allem Fußgänger in städtischen Bereichen haben kaum Gelegenheit dazu. Der Asphalt heizt sich auf 60 Grad und mehr auf – da glühen die Schuhsohlen förmlich! „Straßen und Gehsteige ohne Bäume werden an Hitzetagen zu einem Backofen. Für Fußgänger ist das unerträglich“, sagt Mobilitätsfachmann Michael Schwendinger.