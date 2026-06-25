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Perfekte Vorbereitung

Warum Lamparter Olympia 2030 nicht im Kopf hat

Sport
25.06.2026 06:30
Johannes Lamparter will weiter einer der besten Kombinierer der Welt sein.
Johannes Lamparter will weiter einer der besten Kombinierer der Welt sein.(Bild: AP/Christoffer Andersen)
Porträt von Norbert Niederacher
Von Norbert Niederacher

Winter-Stars werden im Sommer gemacht! Österreichs Kombinierer lassen sich deswegen auch von der Hitze-Welle nicht bremsen. Olympia-Held Johannes Lamparter und Co. spulen gerade einen Trainingskurs in Tirol ab. Der ÖSV-Star beantwortete am Bergisel ein paar brennend heiße Fragen.

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Der Schicksalstag für die Nordische Kombination wurde einmal mehr vertagt. Die seit Monaten für 24. Juni angekündigte Entscheidung, ob die Winter-Zweikämpfer bei den Olympischen Spielen 2030 in Frankreich dabei sind, will das Internationale Olympische Komitees (IOC) nun irgendwann im Juli verlautbaren.

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