Warum Lamparter Olympia 2030 nicht im Kopf hat

Der Schicksalstag für die Nordische Kombination wurde einmal mehr vertagt. Die seit Monaten für 24. Juni angekündigte Entscheidung, ob die Winter-Zweikämpfer bei den Olympischen Spielen 2030 in Frankreich dabei sind, will das Internationale Olympische Komitees (IOC) nun irgendwann im Juli verlautbaren.