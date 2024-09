FÄKT! So einfach fesselt die Wissenschaft auch Sie

Von wegen kompliziert und fad: Wissenschaft und Forschung begegnen uns ständig in unserem Alltag. Sie fallen uns nur nicht weiter auf, weil wir Dinge wie Handy, Gletscher, ja selbst Schimpfwörter nur allzu gern als gegeben hinnehmen und nicht groß hinterfragen. Dabei käme man so ordentlich ins Staunen! Neugierig geworden? Dann folgen uns in die Welt von FÄKT!