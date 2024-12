Grazer Forscherin macht Zellen & Co. zu Comicstars

Eine lila Nanodisc, gesprächige Membranproteine und bunte Phospholipid-Tänzer: Wenn die Grazer Biochemikerin und Wissenschaftskommunikatorin Ariane Pessentheiner Wissenschaft erklärt, dann klingt das gar nicht langweilig oder sperrig, sondern nach einem aufregenden Abenteuer. „Wissenschaft mag komplex sein“, sagt sie, „aber ansonsten kommt es stark auf die Vermittlung von wissenschaftlichen Themen an. Egal, wen: Sie betrifft uns alle und jeder kann etwas Faszinierendes darin finden“, so Pessentheiner: „Wichtig ist es, dass es Menschen gibt, die einem wissenschaftliche Inhalte so näherbringen, dass der Funke überspringt!“ Und dafür greift Pessentheiner zu durchaus unüblichen Methoden.