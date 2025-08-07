Venier: „In meinem Herzen war kein Platz mehr“

182 Tage nach Gold im WM-Super-G stellte Stephanie Venier (31) ihre Ski in den Keller. Im Interview mit der „Krone“ legte sie ihre genauen Gründe dafür dar.
„Krone“: Karriereende schon mit 31 Jahren. Weil dein lädiertes Knie nicht mehr mitmachen wollte?
Stephanie Venier: Ach, dem Knie geht’s gut. Für den Alltag reicht’s. Und Marathon lauf ich eh keinen mehr. Nein, es gibt nicht nur einen Grund dafür, es war das große Ganze.
Und wann ist diese Entscheidung gefallen?
Es gibt keinen exakten Zeitpunkt, es war ein Prozess. Da ist im Mai dieser Gedanke aufgetaucht – und dann habe ich begonnen, das zu reflektieren und mit allen Menschen zu besprechen. Es ist mir nicht leicht gefallen, ich habe viele Tränen vergossen. Die vielen schweren Verletzungen in jüngster Zeit wie etwa von Fede Brignone haben’s erleichtert. Ich wollte meine Karriere immer beenden, weil ich kann, nicht weil ich muss. Und ich hatte große Sorge, dass mir der Absprung nicht rechtzeitig gelingt. So behält man mich vielleicht doch als Weltmeisterin im Gedächtnis.
Olympia war kein Reiz?
Nein, eigentlich nicht. Für mich ist die WM in Saalbach mit Gold und Bronze so tief in meinem Herzen drinnen, da wäre selbst für Olympia kein Platz mehr.
Apropos Herz: Du hast uns deine Verlobung lange geschwiegen!
Gar nicht. Ich habe schon bei der WM in Saalbach den Verlobungsring getragen – nur ist das keinem aufgefallen. Ich bin schon seit Jänner verlobt.
Heiratsantrag mit Blumen und auf Knien?
Christian verschenkt keine Blumen, er hält das für Verschwendung. 19. Jänner, nach einem Aus im Super-G von Cortina. Daheim und sehr romantisch.
Hochzeitstermin gibt’s?
Ja, aber der bleibt geheim.
Und du wirst deinen Familiennamen behalten?
Für die Öffentlichkeit ja, aber privat werde ich dann Stephanie Walder sein.
Und die Causa mit Cheftrainer Roli Assinger?
Ich hatte am Montag ein Gespräch mit ihm, wurde auch Zeit. Es ist nicht alles gut, aber es war ein gutes Gespräch. Ich bleibe dabei: Egal ob Alt oder Jung, ob Mann oder Frau, sagt eure Meinung! Auch wenn’s nicht positiv ist.
