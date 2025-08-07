Venier: „In meinem Herzen war kein Platz mehr“

Und wann ist diese Entscheidung gefallen?

Es gibt keinen exakten Zeitpunkt, es war ein Prozess. Da ist im Mai dieser Gedanke aufgetaucht – und dann habe ich begonnen, das zu reflektieren und mit allen Menschen zu besprechen. Es ist mir nicht leicht gefallen, ich habe viele Tränen vergossen. Die vielen schweren Verletzungen in jüngster Zeit wie etwa von Fede Brignone haben’s erleichtert. Ich wollte meine Karriere immer beenden, weil ich kann, nicht weil ich muss. Und ich hatte große Sorge, dass mir der Absprung nicht rechtzeitig gelingt. So behält man mich vielleicht doch als Weltmeisterin im Gedächtnis.