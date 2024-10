Kampf dem Brustkrebs: Diese Rolle spielen Proteine

Proteine sind – kurz gesagt – an allen lebenswichtigen Abläufen in unserem Körper beteiligt: „Sie sind wichtige funktionelle Bausteine des Lebens und übernehmen zentrale Aufgaben in unseren Zellen“, erklären Molekularbiologinnen Lena Bauernhofer und Ariane Pessentheiner. Und da Proteine „viele wichtige Kontrollfunktionen im Körper übernehmen, sind sie auch häufig an der Entstehung von Krebs beteiligt“.