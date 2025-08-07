Vorteilswelt
Drei Leichen

Mordverdächtiger an Deutschland ausgeliefert

Oberösterreich
07.08.2025 20:59
Der Mann soll drei Menschen getötet haben.
Der Mann soll drei Menschen getötet haben.(Bild: privat)

Der Mann, der nach eigenen Angaben drei Menschen in der niederbayerischen Kleinstadt Zwiesel getötet hat, ist aus Österreich an Deutschland ausgeliefert worden. Er sitze nun hierzulande in Untersuchungshaft, teilte die deutsche Polizei am Donnerstag mit.

0 Kommentare

Bereits am 22. Juli sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Deggendorf ein europäischer Haftbefehl erlassen und die Überstellung des Beschuldigten nach Deutschland beantragt worden. Diese konnte nun vollzogen worden. Der Mann hatte sich zuvor in Linz in sogenannter Übergabehaft befunden.

Geständnis in Linz
Der 37-jährige Slowake war Mitte Juli bei der Polizei in Linz in Oberösterreich rund 150 Kilometer südöstlich von Zwiesel aufgetaucht und hatte gesagt, er habe drei Menschen getötet. Tatsächlich fanden Polizisten an seiner Wohnadresse in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Regen die Leichen sowie abgetrennte Leichenteile von zwei Frauen (22 und 26) und eines Mannes (56).

OÖ-Krone
