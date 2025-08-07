Mordverdächtiger an Deutschland ausgeliefert

Geständnis in Linz

Der 37-jährige Slowake war Mitte Juli bei der Polizei in Linz in Oberösterreich rund 150 Kilometer südöstlich von Zwiesel aufgetaucht und hatte gesagt, er habe drei Menschen getötet. Tatsächlich fanden Polizisten an seiner Wohnadresse in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Regen die Leichen sowie abgetrennte Leichenteile von zwei Frauen (22 und 26) und eines Mannes (56).