F***! Wie Sie verdammt noch mal richtig schimpfen

An dieser Stelle müssen wir Sie warnen, liebe Leser: Im Sinne der Verständlichkeit und geschuldet dem Thema der Geschichte verzichten wir im Folgenden absichtlich darauf, Schimpfwörter mit Sternchen zu ersetzen. Wenn Sie weiterlesen, müssen Sie also damit rechnen, dass Sie noch einige „zärtliche“ Begriffe mehr kennenlernen werden – also nix für Weicheier!