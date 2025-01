Kreativ & kess: So macht Schule Forschung spannend

Können Sie sich noch an Ihre Schulzeit erinnern? An das ewige Hocken auf den Holzsesseln, dem monotonen Herrunterrattern von Lernstoff der Lehrer und der fehlenden Abwechselung? Zugegeben, das hat sich mittlerweile verändert. Was Forschungsthemen anbelangt, geht aber noch mehr – etwa mit Projekten wie „FÄKT!“.