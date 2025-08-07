Der SK Rapid gegen Dundee United – ab 21 Uhr LIVE

Marktwert-Vergleich für Stöger bedeutungslos

Dundee United besteche vor allem durch die Physis und Robustheit seiner Spieler, betonten die beiden Rapid-Verantwortlichen am Mittwoch. „Es wird notwendig sein, dass wir im körperlichen Bereich dagegenhalten, aber auch, im fußballerischen Bereich unsere Lösungen zu finden. Es wird eine herausfordernde Aufgabe“, meinte Stöger. Laut der Plattform transfermarkt.at ist der Kader der „Tangerines“ knapp neun Millionen Euro wert, gegenüber den 44 Millionen, auf die sich die Marktwerte der Rapid-Spieler summieren. „Ich suche immer noch den Menschen, der den Marktwert ermittelt. Ich habe den noch nicht gefunden“, sagte Stöger mit einem Augenzwinkern und erklärte, dass diese Kennzahlen für ihn keine Aussagekraft hätten. „Die Spiele müssen alle gespielt werden.“