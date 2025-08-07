PAOK Thessaloniki gegen den WAC ab 19.30 Uhr LIVE

Mittelfeld-Trio als Prunkstück

Nicht nur Schwab hat PAOK verlassen, unter anderen auch Einser-Torhüter Dominik Kotarski wechselte. Selbst war der Klub des rumänischen Trainers Razvan Lucescu am Transfermarkt nur geringfügig aktiv, die Suche nach einem Stürmer verlief bisher ergebnislos. PAOK gilt auch so als spielstark. Prunkstück ist das offensive Mittelfeldtrio mit Jungstar und Spielmacher Giannis Konstantelias, dem serbischen Kapitän Andrija Zivkovic und dem 37-jährigen brasilianischen Routinier Taison.