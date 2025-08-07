PAOK Thessaloniki gegen den WAC ab 19.30 Uhr LIVE

Dritte Qualifikationsrunde auf dem Weg in die Europa League. PAOK Thessaloniki empfängt den Wolfsberger AC, wir berichten ab 19.30 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Drei Jahre nach dem Aus im Play-off zur Conference League gegen Molde gibt der Wolfsberger AC sein Europacup-Comeback. Der österreichische Cupsieger gastiert in der dritten Qualifikationsrunde der Fußball-Europa-League beim griechischen Traditionsklub PAOK in Thessaloniki. Das Rückspiel steigt nächsten Donnerstag (19 Uhr) in Klagenfurt.
Nach einem enttäuschenden Saisonstart mit der Niederlage gegen Altach wollen die Wolfsberger gegen den vierfachen griechischen Meister im mit 28.000 Fans ausverkauften Toumba-Stadion wieder ein anderes Gesicht zeigen. Trainer Dietmar Kühbauer, der auf Verteidiger Chibuike Nwaiwu und Stürmer Erik Kojzek verzichten muss, kennt den Gegner nicht erst seit der Auslosung gut.
Der WAC-Coach verfolgte mehrere Spiele der Griechen, weil er seinem ehemaligen Schützling Stefan Schwab auf die Beine sehen wollte. Schwab spielte fünf Jahre für PAOK, war wie Thomas Murg Stammspieler der Meistermannschaft 2023/24, ehe der Mittelfeldspieler vor dieser Saison nach Kiel weiterzog.
Mittelfeld-Trio als Prunkstück
Nicht nur Schwab hat PAOK verlassen, unter anderen auch Einser-Torhüter Dominik Kotarski wechselte. Selbst war der Klub des rumänischen Trainers Razvan Lucescu am Transfermarkt nur geringfügig aktiv, die Suche nach einem Stürmer verlief bisher ergebnislos. PAOK gilt auch so als spielstark. Prunkstück ist das offensive Mittelfeldtrio mit Jungstar und Spielmacher Giannis Konstantelias, dem serbischen Kapitän Andrija Zivkovic und dem 37-jährigen brasilianischen Routinier Taison.
Die Entscheidung über den Aufstieg fällt nächsten Donnerstag in Klagenfurt. Der Aufsteiger spielt im Europa-League-Play-off weiter und trifft auf den Sieger aus HNK Rijeka gegen Shelbourne FC aus Irland. Der Verlierer spielt im Conference-League-Play-off gegen Araz Nachitschewan aus Aserbaidschan oder Omonia aus Zypern um einen Platz in der Gruppenphase.
