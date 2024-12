FÄKT!: „Haben noch längst nicht alles entdeckt!“

„Wir wollen Wissen an junge Menschen vermitteln, doch in Zeiten von TikTok und Co. muss sich auch die Wissenschaft anpassen“, sagt Julia, „und da kommt FÄKT! ins Spiel.“ Es ist dies das neue Wissenschaftskommunikationsprojekt der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW): Gemeinsam mit Kollegin Marie-Sophie „Miso“ führt Julia in diesem Rahmen durch die Kurzvideos für Social Media – und zwar kind- und jugendgerecht.