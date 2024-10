Kein Spuk: Fledermäuse sichern Kakao, Wein & Co.

Die Märchen von in Haaren verfangenen Fledermäusen, die nur so nach Menschenblut gieren, halten sich hartnäckig. Doch von wegen blutrünstig: Es gibt weltweit nur drei Fledermausarten, die Blut saugen, und diese kommen nur in Mittel- und Südamerika vor. Sie ernähren sich vorwiegend vom Blut von Vögeln oder Nutztieren wie Rindern. Vielmehr schützen uns Fledermäuse vor „Vampiren”: Sie fressen nämlich Schädlinge und Insekten wie lästige Gelsen weg.