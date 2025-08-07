Spielfelder Zeltstadt wird teilweise abgebaut

„Die verbliebenen Zelte waren für die Region aus touristischer Sicht eine enorme Belastung. Sie haben nicht gerade zur Verschönerung des Landschaftsbildes beigetragen und kommen den Steuerzahler teuer zu stehen“, sagt Landeschef Kunasek zur „Krone“. Er freue sich, dass nun ein Großteil der Zelte Geschichte sei. Minister Karner betont, dass der Kampf gegen die Schleppermafia und die illegale Migration „mit Nachdruck“ geführt werden müsse.