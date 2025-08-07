Banik Ostrava gegen Austria Wien ab 18.30 Uhr LIVE

Doch gerade mit dem Auftritt in Graz war der 42-Jährige nicht unzufrieden. „In allen Spielphasen war erkennbar, was wir für ein Spiel auf den Platz bringen wollen. Wir setzen die Gegner immer früh unter Druck und verbringen mit Ball viel Zeit im gegnerischen Strafraum. Aber Spiele werden durch Einzelaktionen entschieden. Es gibt immer Details, die du noch besser machen kannst“, erklärte Helm und meinte dabei Effizienz vorne wie hinten. „Wir wissen, es ist noch mehr drinnen. Und das wollen wir zeigen in den nächsten Spielen.“