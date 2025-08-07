Vorteilswelt
„Haben die Absicht“

Netanyahu will ganzen Gazastreifen kontrollieren

Ausland
07.08.2025 17:45
Israelische Truppen sollen eine neue Offensive starten.
Israelische Truppen sollen eine neue Offensive starten.(Bild: AFP/JACK GUEZ)

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat erstmals öffentlich bestätigt, dass Israel die vollständige Kontrolle über den gesamten Gazastreifen übernehmen will. Die Vereinten Nationen kritisieren die Pläne als „zutiefst alarmierend“.

Anschließend solle er an „arabische Kräfte“ übergeben werden, die den Küstenstreifen „ordnungsgemäß regieren“ würden. „Wir haben die Absicht“, sagte Netanyahu dem Sender Fox News am Donnerstag auf die Frage, ob Israel die Kontrolle über den gesamten Gazastreifen übernehmen werde.

„Wir wollen ihn nicht behalten. Wir wollen eine Sicherheitsgrenze haben. Wir wollen ihn nicht regieren“, fügte er hinzu. Über eine vollständige Einnahme des Streifens war seit Tagen spekuliert worden.

UN sieht Völkerrecht in Gefahr
Die Vereinten Nationen (UN) hatten daher schon am Dienstag solche Pläne als „zutiefst alarmierend“ bezeichnet. „Das Völkerrecht ist in dieser Hinsicht eindeutig: Der Gazastreifen ist und muss ein integraler Bestandteil des künftigen palästinensischen Staates bleiben“, hatte der stellvertretende UN-Generalsekretär Miroslav Jenca gesagt. Die Einnahme des ganzen Gazastreifens durch Israel könne katastrophale Folgen haben und das Leben der verbliebenen Geiseln in Gaza weiter gefährden.

Lesen Sie auch:
Die Bevölkerung im Gazastreifen wird zwischen den Fronten zermürbt.
Hamas soll fallen
Räumungsbefehl! Israel bereitet neue Offensive vor
06.08.2025
Gaza einnehmen?
Militärchef gegen Netanyahus „gefährliche“ Pläne
05.08.2025
Botschaft von Geisel
Schock-Aufnahme aus Gaza: „Ich kann nicht atmen“
04.08.2025

US-Präsident Donald Trump hatte sich am Dienstag indes nicht zu solchen Überlegungen äußern wollen. Er könne dazu „wirklich nichts sagen. Das wird weitgehend von Israel entschieden“, hatte er erklärt. Die USA sind der wichtigste militärische Unterstützer Israels. Trump hatte Anfang des Jahres eine Übernahme des Gazastreifens durch die USA vorgeschlagen. Die Idee war von vielen arabischen Staaten, den Vereinten Nationen, den Palästinensern und Menschenrechtlern abgelehnt worden.

