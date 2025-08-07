Doku enthüllt letzte Sprachnachricht von Küblböck

Verzweifelt erklärte er darin: „Hallo Manni, ich bin's, der Daniel, äh, also die Lana eigentlich. Ich wollte dir nur sagen, dass ich gern von diesem Schiff hier runter möchte. Ich würde gern nach New York fliegen. Auf dem Schiff klappt irgendwie nichts, wie ich es mir, äh … Ruf mich doch bitte zurück. Alles klar, mach's gut, ciao.“