Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Hallo Manni, ich ...“

Doku enthüllt letzte Sprachnachricht von Küblböck

Society International
07.08.2025 20:33
Küblböcks Schicksal bewegte unzählige Menschen.
Küblböcks Schicksal bewegte unzählige Menschen.(Bild: AFP/Rolf Vennenbernd)

Der Sänger Daniel Küblböck hat sich vor etwa sieben Jahren von einem Kreuzfahrtschiff in den Tod gestürzt. Seine Leiche wurde nie gefunden. Eine ARD-Doku enthüllte nun seine letzte Sprachnachricht – die zeigt, wie verzweifelt der Entertainer gewesen sein muss. 

0 Kommentare

Der ehemalige „DSDS“-Star galt immer als „bunter Vogel“. Als jemand, der sich einfach nicht verstellte. Sein Schicksal bewegte unzählige Menschen daher besonders. Nun kommt heraus: Genau diese Frage trieb den Sänger vor seinem Tod in die Verzweiflung. Wer bin ich eigentlich?

Der 33-jährige Küblböck war Anfang September 2018 vor der Küste Kanadas verschwunden. Die Ermittler gingen von Suizid aus. Ein Überwachungsvideo des Kreuzfahrtschiffes zeigte, dass zur fraglichen Zeit eine Person von Bord ins eiskalte Wasser sprang. Erst Jahre nach dem Unglück wurde er offiziell für tot erklärt. Heute gibt es kaum Zweifel daran, dass es sich bei der springenden Person um Küblböck handelte.

Der Sänger hatte vor seinem Ableben wohl einen massiven inneren Kampf auszutragen. Auf dem Kreuzfahrtschiff war er als Lana Kaiser unterwegs. In dieser Zeit bekannte Küblböck sich dazu, dass er sich in seinem „männlichen Körper nicht mehr wohlfühle“. Eine Geschlechtsangleichung sei deutschen Medien zufolge im Raum gestanden.

Doku enthüllt letzte Sprachnachricht
Eine neue Dokumentation des öffentlich-rechtlichen Senders ARD bringt nun neue Details ans Licht – darunter eine Sprachnachricht an seinen Ex-Freund, die kurz vor seinem Tod aufgenommen worden sein soll.

Verzweifelt erklärte er darin: „Hallo Manni, ich bin's, der Daniel, äh, also die Lana eigentlich. Ich wollte dir nur sagen, dass ich gern von diesem Schiff hier runter möchte. Ich würde gern nach New York fliegen. Auf dem Schiff klappt irgendwie nichts, wie ich es mir, äh … Ruf mich doch bitte zurück. Alles klar, mach's gut, ciao.“

Küblböck feierte Anfang der 2000er seinen Durchbruch als „bunter“ Entertainer.
Küblböck feierte Anfang der 2000er seinen Durchbruch als „bunter“ Entertainer.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Eine Zeugin berichtet zudem, dass sie Küblböck alias Lana in Frauenkleidern erlebt hätte. Dabei hätte sie einen Streit in einer Disco miterlebt. „Dann zischte sie ab und rempelte noch einen der Jungs an, der dann leider auch gleich einen homophoben Kommentar abgab.“ Kurz darauf war der Sänger an Bord nicht mehr auffindbar ...

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Suizid-Gedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
191.232 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
121.802 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
119.607 mal gelesen
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1478 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1196 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
911 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Mehr Society International
„Hallo Manni, ich ...“
Doku enthüllt letzte Sprachnachricht von Küblböck
Auftritt bei Fallon
Heidi Klums Kleid lässt wenig Platz zum Atmen …
Ex-„Superman“ beim ICE
Dean Cain will für die USA Migranten abschieben
Gruselige Diät
Machine Gun Kelly isst nur ein paar Mal pro Woche
Nur im Handtuch!
Was treibt Katzenberger da in Kitzbühel am Balkon?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf