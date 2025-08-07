Shaolin-Mönch als Millionen-Betrüger im Visier

„CEO-Mönch“ ein Wiederholungstäter?

Trotz der Vorwürfe, die den öffentlichen Diskurs in den staatlichen Medien in China bestimmen, hat sich der beliebte Yongxin nicht offiziell geäußert. Das Shaolin-Kloster wurde einst im Jahre 495 gegründet. Yongxin erhielt von den Zeitungen in der mutmaßlichen Betrugsgeschichte, bei der es um mehrere Millionen Euro geht, den umstrittenen Spitznamen „CEO-Mönch“. Das beruht auf der Tatsache, dass der mutmaßliche Vater mit Kung-Fu-Touren, aufsehen erregenden Shows und Fanartikel-Verkauf im Internet aus dem strengen Kloster ein weltweites Geschäft machte.